فالدانو يتحدث عن صفقة رونالدو …ماذا قال ؟

2018/07/11 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة_ خورخي فالدانو يمتلك تاريخ كبير كلاعب وكإداري داخل ريال مدريد ورأيه يتم سماعه بتركيز شديد في أسبانيا وقد أطلق تصريحات مميزة بخصوص رحيل رونالدو.

فالدانو قال ” ليس هناك شخص عاقل يتخلي عن لاعب يسجل في الموسم 40 هدف …ليس لدي أي شك أن كريستيانو سوف يكون ممتن لريال مدريد علي الرغم من الوداع البارد….



صفقة كريستيانو ممتازة جداً لليوفي ، ولجميع الكرة الأيطالية.”

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