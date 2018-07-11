(بالصور) دوريات أمريكية – تركية مشتركة بين منبج وجرابلس

2018/07/11 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفق الاتفاق الأخير بين الجانبين ...

شوهدت، يوم الثلاثاء، دوريات مشتركة أمريكية – تركية، على طول الخط الفاصل بين منطقتي منبج وجرابلس في شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية من منبج لـ (باسنيوز)، أن «قوات الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا سيّرت دوريات مشتركة على طول الخط الفاصل بين منطقتي منبج وجرابلس، وفق الاتفاق الأخير بين الطرفين».

ووفق تلك المصادر، فإن «القوات التركية سوف تسيّر دوريات مع القوات الأمريكية على الحدود مع منبج، ولن تدخل المدينة».

وأشارت إلى أن «القوات الأمريكية قامت مؤخراً بالتنسيق مع تركيا، برسم الحدود الإدارية بين منطقتي منبج وجرابلس، وفق الاتفاق الأخير بين الجانبين».

ولفتت المصادر نفسها، إلى أن «مسؤولين أمريكيين كبار قد زاروا مؤخراً مدينة منبح وأبدوا تأييدهم لمجلس منبج العسكري وإدارته المدنية في المنطقة».

وتطالب تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية بإخراج الوحدات الكوردية التي تعتبرها امتداداً لحزب العمال الكوردستاني من منبج وتسليمها إلى جهات مقبولة من قبلها.

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