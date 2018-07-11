المالكي يؤكد مواصلة الحوارات لتشكيل الكتلة الأكبر

2018/07/11 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11/7/2018 12:00 صباحا بغداد/ الصباحأكد نائب رئيس الجمهورية نوري كامل المالكي، مواصلة الحوارات لتشكيل الكتلة الاكبر بالبرلمان والمضي نحو مشروع الأغلبية السياسية الذي يضم مختلف مكونات المجتمع العراقي.وافاد بيان لمكتبه الاعلامي تلقت «الصباح» نسخة منه، بان «المالكي، بحث مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق، رامون بليكوا، عددا من المواضيع السياسية والامنية على الساحة العراقية والدولية».وأكد المالكي «ضرورة ان يكون للعراق دور اكبر مع دول الاتحاد الأوروبي وتفعيل جميع الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، ودعم دخول الشركات الأوربية للمساهمة في عملية الاعمار والبناء، لاسيما ان القوى الوطنية تواصل حواراتها ومناقشاتها بهدف تشكيل الكتلة الأكبر والمضي نحو مشروع الأغلبية السياسية الذي يضم مختلف مكونات المجتمع العراقي». من جانبه، اكد سفير بعثة الاتحاد الاوروبي «دعم البعثة المستمر للعراق في المرحلة القادمة بمختلف الاتجاهات لتحقيق السلام والمصالحة والاستقرار في البلاد».

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