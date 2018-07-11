الصدر: الحكومة المقبلة يجب أن تكون وطنية أبويّة

2018/07/11 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11/7/2018 12:00 صباحا بغداد/ الصباحأوضح زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، خلال لقائه السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، رؤيته في شكل الحكومة المقبلة، مشدداً على أن تكون حكومة وطنية أبويّة تضطلع بالمهام الكبيرة التي تتطلبها المرحلة الحالية.وذكر بيان لمكتب زعيم التيار الصدري، تلقته “الصباح”، أن الصدر، استقبل بمكتبه في النجف الأشرف السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف، وبحث معه “العلاقات بين البلدين والشعبين في مختلف المجالات وسبل الارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تمت مناقشة الوضع الداخلي والإقليمي”، مبيناً ان “الجانبين ناقشا خلال اللقاء العملية السياسية وموضوع الانتخابات”.وطرح الصدر بحسب البيان “رؤيته في شكل الحكومة المقبلة التي يجب أن تكون حكومة وطنية أبويّة تضطلع بالمهام الكبيرة التي تتطلبها المرحلة الحالية”.ودعا زعيم التيار الصدري روسيا الى أن “يكون لها دور فعال في الجانب الإنساني والخدمي وخصوصاً ملف النازحين في المناطق المحررة، باعتبارها من الدول المتقدمة في هذا المجال”.

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