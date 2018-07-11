بارزاني يدعو لتحالف واسع متعدد الأطراف

2018/07/11 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11/7/2018 12:00 صباحا اربيل / الصباحدعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، خلال استقباله مبعوث الرئيس الاميركي في التحالف الدولي للحرب ضد «داعش» بريت ماكغورك، إلى تشكيل تحالف واسع ومتعدد الأطراف. وذكر بيان لمكتب بارزاني، تلقته «الصباح»، ان «بارزاني استقبل ماكغورك، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الاوضاع في سوريا ومستقبل الشعب الكردي هناك، فضلا عن الاوضاع السياسية في العراق ومرحلة مابعد الانتخابات».بارزاني أكد، بحسب البيان، «ضرورة تشكيل تحالف واسع ومتعدد الأطراف على أسس الشراكة والتوافق والتوازن»، مشددا على «تحديد الآليات والسقوف الزمنية لتنفيذ تلك المبادئ الثلاثة وتشكيل الحكومة الجديدة على ضوئها لتفادي تكرار الأخطاء السابقة والوصول الى شراكة حقيقية».من جانبه، أكد ماكغورك، أن «بلاده ستستمر في مساعدة العراق وإقليم كردستان»، مشيراً الى أن «هناك الكثير من المجالات للعمل المشترك من أجل ضمان الثقة والاستقرار».

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