2018/07/11 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة_ كان ينتظر الجميع معرفة رد فعل توماس رونسيرو الصحفي المدريدي الشهير والمحلل ببرنامج الشيرنجيتو المدريدي حول رحيل رونالدو .

توماس رونسيرو قال في برنامج الشيرنجيتو: – “إنه ثالث أتعس يوم بالنسبة لي في مدريد بعد وداع راؤول و كاسياس.



جزء من قلبي ذهب إلى تورينو” .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توماس رونسيرو يشعر بالتعاسة الآن بعد رحيل رونالدو !) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توماس رونسيرو يشعر بالتعاسة الآن بعد رحيل رونالدو !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).