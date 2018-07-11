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توماس رونسيرو يشعر بالتعاسة الآن بعد رحيل رونالدو !
2018/07/11 | 01:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة_ كان ينتظر الجميع معرفة رد فعل توماس رونسيرو الصحفي المدريدي الشهير والمحلل ببرنامج الشيرنجيتو المدريدي حول رحيل رونالدو .

توماس رونسيرو قال في برنامج الشيرنجيتو: – “إنه ثالث أتعس يوم بالنسبة لي في مدريد بعد وداع راؤول و كاسياس.

جزء من قلبي ذهب إلى تورينو” .

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