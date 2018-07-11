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تعقيب خورخي مينديز على إنتقال كريستيانو رونالدو ليوفنتوس
2018/07/11 | 02:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة_ردود أفعال قوية حول إنتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد ليوفنتوس الإيطالي وبالطبع خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو له دور كبير في إتمام الصفقة.

خورخي مينديز عقب على الصفقة قائلا  ” كريستيانو سعيد جداً بأختيار يوفنتوس ، في النهاية هو من أفضل الإندية في العالم.”

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