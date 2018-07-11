2018/07/11 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة_ردود أفعال قوية حول إنتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد ليوفنتوس الإيطالي وبالطبع خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو له دور كبير في إتمام الصفقة.

خورخي مينديز عقب على الصفقة قائلا ” كريستيانو سعيد جداً بأختيار يوفنتوس ، في النهاية هو من أفضل الإندية في العالم.”

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعقيب خورخي مينديز على إنتقال كريستيانو رونالدو ليوفنتوس) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعقيب خورخي مينديز على إنتقال كريستيانو رونالدو ليوفنتوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).