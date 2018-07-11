مانو سانيز يودع رونالدو برسالة مؤثرة

2018/07/11 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة- ودع الصحفي الاسباني مانو سانيز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برسالة مؤثرة وذلك عبر تغريدة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأعلن نادي ريال مدريد انتقال النجم البرتغالي رسميا لنادي يوفنتوس الايطالي مقابل ١٠٥ مليون يورو هذا الصيف.

وقال سانيز عبر تغريدته: ياله من يوم حزين لقد رحل كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم وأحد أفضل الأشخاص اللذين سمحت لي مهنتي بمعرفتهم من اليوم انا مشجع ليوفنتوس.

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