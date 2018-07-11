تقرير: اليابان استغرقت عامين لإنشاء قطار يوفر دقيقة واحدة

2018/07/11 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أفاد تقرير صحفي بأن اليابان بدأت مشروع إنشاء "القطار الطلقة" لمدة عامين بهدف نقل الركاب من أوينو إلى أوميا دقيقة واحدة أسرع من الوقت المستغرق حالياً على الأكثر.

ونقلت صحيفة "نيكي" اليابانية نقلاً عن ممثل في شركة السكة الحديد شرق اليابان "جي.أر.إيست"قوله ، اليوم الثلاثاء، إنه من الهام أن تصل سرعة القطار بين المحطتين إلى 130 كيلومتر في الساعة بدلاً من الحد الحالي والبالغ 110 كيلومتر في الساعة.

ويبلغ الوقت الحالي للرحلة بين منطقتي "أوينو" و"أوميا" في اليابان حوالي 30 دقيقة.

وقال التقرير نقلاً عن ممثل الشركة إن حتى خفض الوقت بدقيقة واحدة هو خطوة كبيرة نحو زيادة أعداد الركاب.

وأوضح التقرير أن الشركة تأمل في تركيب ألواح إضافية لعزل الصوت والضوضاء من أجل خفض الاهتزازات والضوضاء في القطارات.

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