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ماروتا عقب حسم صفقة رونالدو.. أنا سعيد
2018/07/11 | 02:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة- أعرب بيبي ماروتا المدير التنفيذي بنادي يوفنتوس الايطالي عن سعادته البالغة بحسم صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي ريال مدريد الاسباني السابق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلنت ادارة النادي الملكي رسميا رحيل النجم البرتغالي للبيانكونيري هذا الصيف مقابل ١٠٥ ملون يورو.

وفي أول تعقيب له قال ماروتا: أنا سعيد للغاية سوف أكتفي بقول ذلك فقط.

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