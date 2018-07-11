العبادي: مقبلون على عمليات استثمار وخلق الآلاف من فرص العمل

2018/07/11 | 02:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11/7/2018 12:00 صباحا بغداد/ الصباح عبر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، عن فخره واعتزازه لمناسبة مرور عام كامل على تحرير مدينة الموصل، موجها التحية إلى قواتنا البطلة وارواح الشهداء والجرحى الذين صنعوا النصر الكبير، وبينما لفت إلى أن ما حصل في البصرة من تظاهرات وما تبعها يخضع للتحقيق، عد اختراق التظاهرات السلمية في المحافظات مؤامرة على العراق، كما دعا مفوضية الانتخابات الى الإسراع في عملية العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع، معلنا عن تلقيه دعوة لحضور مؤتمر بروكسل لمحاربة الإرهاب ودعم العراق.يأتي ذلك في وقت شكل فيه مجلس الوزراء خلية حكومية لإنهاء ازمة البصرة، في حين قرر تخصيص مبالغ مالية لأغراض عودة النازحين.وقال العبادي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أمس الثلاثاء: "بعد طي صفحة داعش بدأنا جهدا استخباريا وعمليات تطهير واسعة لملاحقة بقايا عصابات الارهاب، وما زالت قواتنا تلاحق هذه العصابات في الصحارى والجبال والمناطق غير الآهلة بالسكان"، مؤكداً أنه "لم يعد للدواعش حواضن في ظل تعاون المواطنين مع قواتنا البطلة".وأضاف العبادي "اطلقنا عمليات الثأر للشهداء وقد حققت نتائج مهمة ونجاحات كبيرة والعمليات مستمرة لمنع تكرار الاعتداءات الجبانة على المواطنين ونحن ماضون بالعمل على تنفيذ حكم القصاص العادل بحق المدانين وسنطارد الارهابيين ولن نبقي ارهابيا في العراق".وأشار العبادي إلى أن "زيارتنا الى محافظة ديالى جاءت في اطار عملية القضاء على بقايا الارهاب وماتبقى من الجماعات الارهابية الصغيرة وعصابات الجريمة المنظمة لانهما متداخلتان معا"، لافتاً إلى أن "ما حصل من اختطاف للعاملات الاجنبيات هو جريمة منظمة بسبب صراع بين شركات الخدمات وحصل نوع من تمثيل الاختطاف فيه، وتم اطلاق سراحهن واعتقال جميع المطلوبين الذين اقترفوا هذه الجريمة".وتابع العبادي "ننحاز للبصرة لان درجة الحرارة فيها عالية والرطوبة عالية ايضا ومازلنا نزودها باكثر من حصتها لكن توقف الخط الايراني قلل من الانتاج في بعض المناطق"، مشدداً على "وجوب التزام القوات الامنية بواجباتها في حماية المواطنين وكذلك الاملاك العامة والخاصة ونؤكد على ضرورة الالتزام بضوابط التظاهر السلمي المسموح بها وفق القانون".وذكر العبادي أن "ما حصل في البصرة يخضع الآن للتحقيق وارسلنا لجنة من بغداد للتحقيق بهذا الموضوع وننتظر النتائج وما يهمنا هو حماية المتظاهرين والمواطنين والاجهزة الامنية لانهم من الشعب وعلينا حمايتهم جميعا"، مشيراً إلى أننا "نسمع هذه الايام الاصوات النشاز التي تريد اعادتنا الى المربع الاول لعمل فوضى مثل تلك المراحل التي مهّدت الارضية للارهاب، وهناك من يريد حصول صِدامٍ بين المواطنين والقوات الامنية، وايضا هناك من يخترق التظاهرات السلمية لاختلاق المشاكل وعلينا الحذر من هؤلاء".

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