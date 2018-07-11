الاقتصادية الوزارية تتجه لوضع إجراءات لتقليل زحامات الشوارع

2018/07/11 | 02:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11/7/2018 12:00 صباحا بغداد/ الصباح تتجه لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية الى وضع اجراءات لتشجيع النقل العام بهدف تخفيف الضغط على الشوارع.وذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقته "الصباح"، أن "اللجنة التي يترأسها وزير التخطيط سلمان الجميلي ناقشت القوانين والتعليمات والاجراءات وواقع البنى التحتية المتعلقة باستيراد السيارات، واوصت الجهات المختصة باعداد دراسة تفصيلية تتضمن وضع سياسة استيرادية عالية المستوى للسيارات تتلاءم مع البيئة العراقية والبنى التحتية والجوانب الاخرى ذات الصلة".ولفت البيان الى ان "هذه اللجنة ستتولى وضع سياسة استيرادية للسيارات على ان تقدم الدراسة خلال شهر من تاريخ تشكيلها"، مشددة على "ضرورة التقيد التام بتلك السياسة والعمل على تشجيع النقل العام والسيارات الانتاجية بهدف تخفيف الضغط على الشوارع"وقررت اللجنة "احالة عدد من ملفات العقود الخاصة ببعض شركات وزارة الصناعة والمعادن المبرمة في فترات سابقة على هيئة النزاهة للتحقيق في شبهات الفساد الواردة في تلك العقود، اضافة الى استثناء المصرف الصناعي من تطبيق الوثائق القياسية لمشروع النظام المصرفي الشامل ومنظومة الدفع الالكتروني".

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