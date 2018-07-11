ديوك فرنسا تطيح بشياطين بلجيكا

2018/07/11 | 02:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11/7/2018 12:00 صباحا بغداد/ علي الباوياطاح منتخب فرنسا لكرة القدم بنظيره البلجيكي من الدور نصف النهائي بعد تغلبه عليه امس بهدف نظيف جاء بامضاء المدافع صاموئيل اومتيتي عند الدقيقة (51) ليتاهل الى المباراة النهائية من بطولة كاس العالم 2018 في روسيا، وسينتظر الازرق الفائز من اللقاء الثاني للدور ذاته الذي يقام اليوم بين انكلترا وكرواتيا.وعلى الرغم من افضلية بلجيكا هجوميا خلال شوط المباراة الاول الا ان لاعبي فرنسا عرفوا كيفية ايقاف اندفاع الشياطين الحمر بقيادة النجم ايدين هازارد، فضلا عن بسالة الحارس الفرنسي الذي برع في الذود عن مرماه، في المقابل اعتمد الديوك على مباغتة الخصم من خلال الهجمات المرتدة التي كان يقودها بوغبا وغريزمان ومبامبي . ولم يختلف الحال في شوط اللقاء الثاني حيث بدأ البلجيكيون بشن الهجمات بحثا عن هدف مبكر الا ان الرياح جاءت عكس ما يشتهي المدرب مارتيينز ولاعبوه، حيث خطف المدافع الفرنسي اومتيتي رأسية عن طريق ركلة ركنية اسكنها شباك الحارس كورتوا ليعلن تسجيل هدف فرنسا الوحيد والذي كان كافيا لتأهل الديوك للمباراة النهائية.

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