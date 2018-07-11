🔴 الماركا بغلاف مبهر ليلة رحيل رونالدو

2018/07/11 | 02:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – وضعت صحيفة ماركا الإسبانية صورة لشعارات الفرق التي سجل كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد والمنتقل حديثاً ليوفنتوس الإيطالي أهدافاً في مرماهم بقميص الميرنجي والبالغ 451 هدفاً، مُعلقةً على الصورة :”لن يكون هناك مثله”.

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