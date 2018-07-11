دي ماريزيو يكشف مخطط تشيلسي لخطف نجم نابولي قبل مانشستر سيتي

2018/07/11 | 02:27

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هاي كورة- كشف الصحفي الايطالي الشهير دي ماريزيو خطة نادي تشيلسي الانجليزي لخطف النجم جورجينيو لاعب نادي نابولي الايطالي قبل نادي مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعد جورجينيو أحد أبرز أهداف بيب جوارديولا مدرب السيتي هذا الصيف قبل أن ينضم البلوز لصراع التعاقد مع اللاعب.

وقال دي ماريزيو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:”نادي تشيلسي سوف يتقدم بعرض رسمي لنابولي من أجل جورجينو بقيمة ٦٥ مليون يورو مقسمة الي ٥٧ مليون يورو بالاضافة الي ٨ مليون يورو كمتغيرات.

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