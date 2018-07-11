🔴 برشلونة يبدء البحث عن التعاقد مع رابيو

2018/07/11 | 02:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن إدارة نادي برشلونة اتخذت أولى خطواتها للتعاقد مع نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ولاعب خط الوسط، أدريان رابيو ذو الـ23 عاماً خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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