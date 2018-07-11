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🔴 بالصور.. الأفراح تتواصل للصباح في فرنسا
2018/07/11 | 02:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – احتفل الالاف من الفرنسيين في أكبر ساحات العاصمة الفرنسية، شانزليزيه حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بعد فوز الديوك على المنتخب البلجيكي بهدف نظيف تأهلت به فرنسا إلى الدور النهائي من كأس العالم.

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