2018/07/11 | 02:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – احتفل الالاف من الفرنسيين في أكبر ساحات العاصمة الفرنسية، شانزليزيه حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بعد فوز الديوك على المنتخب البلجيكي بهدف نظيف تأهلت به فرنسا إلى الدور النهائي من كأس العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 بالصور.. الأفراح تتواصل للصباح في فرنسا) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 بالصور.. الأفراح تتواصل للصباح في فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).