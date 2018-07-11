🔴 رايولا في برشلونة من أجل فيراتي

2018/07/11 | 03:01

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هاي كورة – أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعبين الشهير يتواجد حالياً بمدينة برشلونة من أجل التفاوض مع إدارة البرسا حول عملية إنتقال لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ماركو فيراتي إلى صفوف البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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