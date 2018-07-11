ماركا: لاعبو ريال مدريد تفاجئوا برحيل رونالدو

2018/07/11 | 03:01

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هاي كورة-أعلن نادي ريال مدريد الاسباني انتقال نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق لنادي يوفنتوس الايطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل ١٠٥ مليون يورو.

وكشفت صحيفة ماركا الاسبانية بأن نجوم النادي الملكي لم يتوقعوا رحيل اللاعب عن ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة بأن جميع اللاعبين كانوا على ثقة ببقاء اللاعب وأنهم تفاجئوا بالأمر وغير مصدقين أنهم لن يروا اللاعب مجددا بالتدريبات عقب تسعة أعوام كاملة

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