سبورت: باريس سان جيرمان يصدم برشلونة في صفقة رابيو

2018/07/11 | 03:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة- وجهت ادارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صدمة قوية لمسؤولي نادي برشلونة الساعي الى ضم أدريان رابيو لاعب وسط الفريق الفرنسي هذا الصيف.

وأكدت الصحف العالمية بأن برشلونة يستهدف التعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة بأن باريس سان جيرمان تمسك ببقاء اللاعب وعدم رحيله لبرشلونة تحت أي ظرف من الظروف.

وأشارت الصحيفة بأن اللاعب سوف ينتهي عقده مع ناديه في صيف عام ٢٠١٩ وسوف تؤجل الادارة الكتالونية ضم اللاعب لحين انتهاء عقده ومن ثم ضمه في صفقة مجانية.

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