🔴 ديل بييرو : كريستيانو أخبرني أن صفقة إنتقاله ليوفنتوس تأخرت لسنوات

2018/07/11 | 03:09

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هاي كورة – علّق أسطورة نادي يوفنتوس السابق، أليساندرو ديل بييرو على صفقة إنتقال نجم نادي ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو إلى البيانكونيري قائلاً :”يوفنتوس يُريد الفوز بدوري أبطال أوروبا ومع كريستيانو رونالدو سيكون ذلك ممكناً، إنه شيء كبير جداً ليوفنتوس وللكرة الإيطالية، مدينة تورينو ستستقبل رونالدو بالحب”

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