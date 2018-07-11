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🔴 ديل بييرو : كريستيانو أخبرني أن صفقة إنتقاله ليوفنتوس تأخرت لسنوات
2018/07/11 | 03:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – علّق أسطورة نادي يوفنتوس السابق، أليساندرو ديل بييرو على صفقة إنتقال نجم نادي ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو إلى البيانكونيري قائلاً :”يوفنتوس يُريد الفوز بدوري أبطال أوروبا ومع كريستيانو رونالدو سيكون ذلك ممكناً، إنه شيء كبير جداً ليوفنتوس وللكرة الإيطالية، مدينة تورينو ستستقبل رونالدو بالحب”

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