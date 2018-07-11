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ردة فعل بيدرول على إنتقال رونالدو !
2018/07/11 | 03:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة_ حاولنا أن نرصد كل ردود الأفعال حول صفقة إنتقال نجم منتخب البرتغال ويال مدريد السابق كريستيانو رونالدو لليوفنتوس الإيطالي وبالطبع الجميع كان ينتظر رد فعل جوسيب بيدرول مقدم برنامج الشيرنجيتو الشهير .

بيدول صديق رونالدو الضشخصي قال ” كريستيانو رونالدو كان له كامل الحق لاختيار مستقبله بعد ماقدمه لريال مدريد طول الـ 9 سنوات… توضيح أنتقال كريستيانو إلى يوفنتوس كان مقابل 100 مليون ، اما الـ 5 مليون يورو سيدفعها يوفنتوس إلي سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد لحقوق التدريب”

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