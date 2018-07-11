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🔴 ديل بييرو : كريستيانو سيجعل دوري الأبطال ممكناً ليوفنتوس
2018/07/11 | 03:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وأضاف ديل بييرو قائلاً :”كريستيانو رونالدو إستثنائي، يمكنه تسجيل الأهداف بكل الطريق الممكنة وأكثر ما يُعجبني فيه هو رغبته الدائمة في الفوز، وتعطشه لتحقيق أهدافه،  أنا سعيد للغاية، فكريستيانو قال لي بأنه كان عليه أن يأتي إلى يوفنتوس منذ سنواتٍ عديدة وسيكون من الرائع أن أراه الآن”.

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