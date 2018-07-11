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🔴 ساري مديراً فنياً لتشيلسي في خلال 48 ساعة
2018/07/11 | 03:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أكد ماتيو بيدروسي، الصحفي بكالتشيو ميركاتو الإيطالية أن نادي تشيلسي الإنجليزي سيعلن خلال الـ24 أو 48 ساعة المقبلة تعيين المدير الفني السابق لنادي نابولي، ماوريسيو ساري مدرباً للبلوز، مؤكداً أن المدرب الإيطالي سيتواجد بالعاصمة البريطانية لندن من أجل إتمام التعاقد.

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