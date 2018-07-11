🔴 كورتوا : خسرنا أمام فريق لا يلعب كرة قدم

2018/07/11 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – قال حارس مرمى المنتخب البلجيكي، ثيبو كورتوا :”خسرنا أمام فريق لا يلعب بل يدافع فقط، إنه أمر مؤسف لكرة القدم أن بلجيكا لم تحقق الفوز أمام فرنسا”.

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