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🔴 كورتوا : خسرنا أمام فريق لا يلعب كرة قدم
2018/07/11 | 03:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – قال حارس مرمى المنتخب البلجيكي، ثيبو كورتوا :”خسرنا أمام فريق لا يلعب بل يدافع فقط، إنه أمر مؤسف لكرة القدم أن بلجيكا لم تحقق الفوز أمام فرنسا”.

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