🔴 بالفيديو .. كاريوس لا يتوقف عن الأخطاء الفادحة

2018/07/11 | 03:59

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هاي كورة – بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، لوريس كاريوس في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، عاد مُجدداً لإرتكاب خطأ مشابهة في مباراة فريقه الودية مساء أمس، حيث سقطت الكرة من يده إثر عدم قدرته على التصدي لها لتذهب للاعب فريق ترانمير روفيرز الذي وضعها في الشباك بسهولة.

Karius is back 🙃🙃 pic.twitter.com/XIdZXI44yv

— James (@jamesdewsbury7) July 10, 2018

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