توفيق أبو شومر - معجزات غزة

2018/07/11 | 04:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توفيق_أبو_شومر إليكم هذه الوقائع من غزة، بمناسبة إعلان نتنياهو، فرضَ حصار جديد عليها، يوم، 9-7-2018م :تُباعُ في شوارع غزة ولاعاتُ السجائر المملوءة بالغاز، والتي تضيء بالليل بفعل وجود ثلاث بطاريات صغيرة مع المصباح في كل ولاعة، كل أربع ولاعات من هذا النوع بشيكل واحد فقط، أي حوالي ربع دولار أمريكي!!في غزة المحاصرة من معروضات الجوارب بمختلف أنواعها وألوانها، ما يكفى لاستهلاك عشر سنوات، الغريب أن سعر الج......

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