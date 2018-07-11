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الجميع إستفاد من رحيل رونالدو !
2018/07/11 | 04:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة_قام يوفنتوس الإيطالي بدفع 100 مليون يورو لريال مدريد لكي ينهي صفقة إنتقال كريستيانو رونالدو إلى صفوفه بينما دفع 5 مليون يورو للأندية التي لعب لها رونالدو سابقا.

المبالغ التي حصلت عليها أندية كريستيانو رونالدو السابقة من قيمة إنتقاله إلى صفوف يوفنتوس  قيمت كالتالي :سبورتينج لشبونة – 2.25 مليون يورو ، مانشستر يونايتد – 2.50 مليون يورو بينما حصل  ناسيونال ماديرا على   250 ألف يورو.

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