الأربعاء 11 تموز 2018 م (27 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


“مشروع مارشال” صيني لدول الشرق الأوسط
2018/07/11 | 04:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بكين – أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، أن بلاده ستقدم قروضا للتنمية الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار إلى دول عربية، في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“مشروع مارشال” صيني لدول الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“مشروع مارشال” صيني لدول الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).


كامل التفاصيل في: مركز الروابط ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ مانشستر سيتي يضم الجزائري رياض محرز
⋙ لبكي تدعم بعلبك بفيلمها الحاصل على جائزة كان
⋙ جورج كلوني يفشل في قيادة دراجة نارية
⋙ واشنطن تستعد لفرض رسوم إضافية على ورادات صينية بقيمة 200 مليار دولار
⋙ ﻿ترامب: اللقاء مع بوتين أسهل من حضور قمة الحلف الأطلسي وزيارة بريطانيا
بالفيديو والصور
⋙ 🔴 بالفيديو .. كاريوس لا يتوقف عن الأخطاء الفادحة
⋙ فيديو| دلالات مشاركة مصر في اجتماع المجموعة المصغرة بشأن سوريا
⋙ 🔴 بالصور.. الأفراح تتواصل للصباح في فرنسا
الأكثر شيوعا