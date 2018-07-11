“مشروع مارشال” صيني لدول الشرق الأوسط

2018/07/11 | 04:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين – أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، أن بلاده ستقدم قروضا للتنمية الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار إلى دول عربية، في

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