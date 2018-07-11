مجلس الشيوخ الفرنسي: السلفية والتطرف تهديد للأمن الداخلي

2018/07/11 | 04:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس – ندّد تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي الثلاثاء، بتساهل السلطات مع المتطرفين الإسلاميين ما يغذّي التهديد الداخلي، في وقت أعلن فيه الرئيس

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