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واشنطن تدخل على خط الأموال الإيرانية المهربة من ألمانيا
2018/07/11 | 04:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- برلين – طلب السفير الأميركي لدى ألمانيا من برلين الثلاثاء، منع إيران من سحب مبلغ نقدي ضخم من حسابات مصرفية في ألمانيا

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