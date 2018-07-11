الأربعاء 11 تموز 2018 م (27 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


التوتر بين ترامب والأوروبيين.. هل يهدد بإفشال قمة الناتو؟
2018/07/11 | 04:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء دولا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالتقصير في تحمل نفقاتها العسكرية، مطالبا إياها بـ”تسديد” متأخرات للولايات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوتر بين ترامب والأوروبيين.. هل يهدد بإفشال قمة الناتو؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التوتر بين ترامب والأوروبيين.. هل يهدد بإفشال قمة الناتو؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).


كامل التفاصيل في: مركز الروابط ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ مانشستر سيتي يضم الجزائري رياض محرز
⋙ لبكي تدعم بعلبك بفيلمها الحاصل على جائزة كان
⋙ جورج كلوني يفشل في قيادة دراجة نارية
⋙ واشنطن تستعد لفرض رسوم إضافية على ورادات صينية بقيمة 200 مليار دولار
⋙ ﻿ترامب: اللقاء مع بوتين أسهل من حضور قمة الحلف الأطلسي وزيارة بريطانيا
بالفيديو والصور
⋙ 🔴 بالفيديو .. كاريوس لا يتوقف عن الأخطاء الفادحة
⋙ فيديو| دلالات مشاركة مصر في اجتماع المجموعة المصغرة بشأن سوريا
⋙ 🔴 بالصور.. الأفراح تتواصل للصباح في فرنسا
الأكثر شيوعا