التوتر بين ترامب والأوروبيين.. هل يهدد بإفشال قمة الناتو؟

2018/07/11 | 04:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء دولا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالتقصير في تحمل نفقاتها العسكرية، مطالبا إياها بـ”تسديد” متأخرات للولايات

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