حزب الله يضغط عبر برّي على الحريري لتحقيق انقلاب على اتفاق الطائف

2018/07/11 | 04:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – اعتبرت مصادر سياسية لبنانية أنّ كلام رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن دعوة مجلس النوّاب إلى الانعقاد لمناقشة التأخير في

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