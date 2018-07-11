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تهديد إيراني صريح بإغلاق “هرمز” وواشنطن تحذر
2018/07/11 | 05:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هددت إيران صراحة بإغلاق مضيق هرمز أمام شحنات النفط الخليجية في حال مُنعت من تصدير نفطها بمقتضى العقوبات الأميركية، في حين حذرتها

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