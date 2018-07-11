كيف كان رد فعل سيبايوس على رحيل رونالدو ؟

2018/07/11 | 05:31

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هاي كورة_ لم يتوقف رد الفعل حول رحيل رونالدو من ريال مديد لليوفنتوس حول الصحفيين والمختصين بكرة القدم فقط ولكن أيضا زملاء رونالدو أيضا ودعوه على طريقتهم .

داني سيبايوس عبر حسبه على إنستجرام قال: لقد كان شرفًا أن ألعب بجانب أفضل لاعب في العالم، أنت تترك ذاكرة لن تُمحى، شكراً لك على كونك مثالاً للجميع في كل يوم، أتمنى لك الأفضل في مرحلتك الجديدة يا كريستيانو”

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