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﻿ترامب: اللقاء مع بوتين أسهل من حضور قمة الحلف الأطلسي وزيارة بريطانيا
2018/07/11 | 05:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير المزيد من الإشكالات بتصريحات حول علاقات الولايات المتحدة وأوروبا من جهة وعلاقات واشنطن

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