﻿ترامب: اللقاء مع بوتين أسهل من حضور قمة الحلف الأطلسي وزيارة بريطانيا

2018/07/11 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير المزيد من الإشكالات بتصريحات حول علاقات الولايات المتحدة وأوروبا من جهة وعلاقات واشنطن

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