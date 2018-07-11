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واشنطن تستعد لفرض رسوم إضافية على ورادات صينية بقيمة 200 مليار دولار
2018/07/11 | 05:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، إن بلاده ماضية في عملية فرض رسوم بنسبة 10 في المائة على واردات صينية إضافية بقيمة

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