واشنطن تستعد لفرض رسوم إضافية على ورادات صينية بقيمة 200 مليار دولار

2018/07/11 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، إن بلاده ماضية في عملية فرض رسوم بنسبة 10 في المائة على واردات صينية إضافية بقيمة

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