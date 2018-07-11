جورج كلوني يفشل في قيادة دراجة نارية

2018/07/11 | 06:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جورج كلوني يفشل في قيادة دراجة ناريةسردينيا (إيطاليا) - ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الممثل والمخرج الأميركي جورج كلوني أصيب في حادث دراجة نارية على جزيرة سردينيا الإيطالية حيث يشارك في تصوير حلقات درامية تلفزيونية.وقالت مجلة كي الإيطالية على موقعها الإلكتروني إن كلوني كان قد غادر فندقه للتو مستقلا دراجة نارية عندما اصطدم بسيارة.ووقع الحادث بجوار فندق أولوستو في كوستا كورالينا، وهي منطقة ساحلية في شمال شرق سردينيا.ونشرت صحيفة “لا نوفا سردينا” المحلية صورة للمركبتين المتصادمتين.وذكر أنه نقل إلى المستشفى حيث كان يشتبه في تعرضه لإصابة، لكنه غادرها بعدما تبين أنه أصيب بكدمة بسيطة في الركبة.و أن الشرطة المحلية تحقق في الحادث.وكلوني في سردينيا لتصوير حلقات درامية تلفزيونية مأخوذة عن رواية “كاتش 22” للكاتب جوزيف هيلر.واكتسب كلوني شهرته بعدما شارك في الدراما التلفزيونية “إي.آر” ثم فاز بجائزة أوسكار مرتين عن دوره في فيلم “سيريانا” عام 2006 والمشاركة في إنتاج فيلم “أرغو” عام 2012.

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