لبكي تدعم بعلبك بفيلمها الحاصل على جائزة كان

2018/07/11 | 06:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبكي تدعم بعلبك بفيلمها الحاصل على جائزة كانبعلبك (لبنان) - ملأ مزيج من الموسيقى الأفريقية والكلاسيكية والعربية الأجواء في معبد باخوس الروماني في مدينة بعلبك اللبنانية على خلفية تتمثل في مقتطفات من فيلم الدراما الواقعية اللبناني “كفرناحوم” الحائز على جائزة في مهرجان كان.وجرى تنظيم العرض الموسيقي لجمع التبرعات قبل مهرجان بعلبك الدولي المقرر انطلاقه في 20 يوليو الحالي.ويشمل العرض مقتطفات من الفيلم الذي أخرجته نادين لبكي، التي قاد زوجها خالد مزنر الأداء الموسيقي.ومثل اختيار المشاهد للعرض مهمة صعبة أمام لبكي، قائلة “واجهنا صعوبة كبيرة في اتخاذ قرار بشأن المشاهد التي سنعرضها، لأن هناك الكثير من المشاهد الرائعة، لكنني كنت حائرة حول طريقة تقديمها، لم أكن أريد الكشف عن القصة وعدم ترك هامش تشويقي للمشاهدين حتى يحضروا لمشاهدة الفيلم، كان هدفي أن يحبوا الفيلم ويتأثروا بالموسيقى المصاحبة لعرض المشاهد التي قمت بانتقائها”.و”كفرناحوم” دراما واقعية في أحياء بيروت الفقيرة، وتحكي قصة زين، وهو صبي في الثانية عشرة من عمره، يحاول دون جدوى منع أخته الصغرى من الزواج عندما تدخل في سن البلوغ.وأضافت المخرجة أن الفيلم الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي في مايو الماضي هو وسيلة لحمل الناس على رؤية الحقيقة التي يحاولون تجاهلها.ويعتبر مهرجان بعلبك، الذي أسسه عام 1956 الرئيس الأسبق كميل شمعون، من أعرق المهرجانات السنوية في البلاد، حيث استقبل أساطير الموسيقى العربية مثل أم كلثوم وفيروز.

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