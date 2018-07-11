2018/07/11 | 06:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانشستر سيتي يضم الجزائري رياض محرز أعلن الدولي الجزائري رياض محرز، انضمامه إلى نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".وقال محرز لموقع مانشستر سيتي الإلكتروني "أنا سعيد جدا للانضمام الى سيتي، إنه فريق يلعب كرة قدم رائعة تحت قيادة بيب غوارديولا".ونقل عن محرز قوله "أعتقد إنه يمكننا أن نحقق نجاحا كبيرا معا في السنوات المقبلة، وأعتقد أن أسلوبي يمكن أن يتطور مع بيب غورديولا".وأضاف الدولي الجزائري "بيب يعتمد اللعب الهجومي الذي يعتبر مثاليا بالنسبة لي، ومستويات سيتي في الموسم الماضي كانت رائعة".وجاء في تغريدة لمانشستر سيتي على تويتر "أفضل الاشياء تحدث للذين يجيدون الانتظار".ولم يتم الكشف عن قيمة صفقة انتقال محرز (27 عاما).وقدرت الصحف الإنجليزية الصفقة بـ 60 مليون جنيه استرليني (78 مليون دولار).ولعب محرز دورا بارزا في إحراز ليستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2016 للمرة الأولى في تاريخه.واختير في العام ذاته أفضل لاعب بحسب تصويت اللاعبين، وأفضل لاعب افريقي لعام 2016.

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