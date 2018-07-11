صورة : آرثر في طريقه لبرشلونة

2018/07/11 | 09:21

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هاي كورة – رحل آرثر لبرشلونة استعدادًا لتقديمه لاعبًا في النادي الكتالوني والذي تعاقد معه لستة مواسم مقابل 31 مليون يورو وتسعة ملايين كمتغيرات حيث سيبدأ مشواره رفقة البلوجرانا كأول صفقاته الصيفية .

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