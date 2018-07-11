الأربعاء 11 تموز 2018 م (27 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


صورة : آرثر في طريقه لبرشلونة
2018/07/11 | 09:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – رحل آرثر لبرشلونة استعدادًا لتقديمه لاعبًا في النادي الكتالوني والذي تعاقد معه لستة مواسم مقابل 31 مليون يورو وتسعة ملايين كمتغيرات حيث سيبدأ مشواره رفقة البلوجرانا كأول صفقاته الصيفية .

sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/07/hihi2-2018-07-11_06-08-18_494345-640x640

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة : آرثر في طريقه لبرشلونة) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة : آرثر في طريقه لبرشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ القانون يكشف حسم الخلافات بين المالكي والعبادي واستعداد العامري لترك "سائرون"
⋙ بالصور: كلوني يتعرّض لحادث سير... وهذه حالته الصحية
⋙ البنك المركزي العراقي:20 تريليون دينار بذمة الحكومة
⋙ كابيلو : هيجواين يقترب من تشيلسي
⋙ لوفرين يعلن جاهزية كرواتيا لموقعة انجلترا
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| 20 فائدة لثمرة التين الشوكي تعرف عليها
⋙ بالفيديو والصور: ماكرون يحتفل بجنون بتأهل فرنسا الى النصف النهائي
⋙ بالصور: كلوني يتعرّض لحادث سير... وهذه حالته الصحية
الأكثر شيوعا