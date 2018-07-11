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محافظ واسط يضع حجر الأساس لإنشاء مشروع مجمع حي الجامعة السكني
2018/07/11 | 09:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محافظ واسط يضع حجر الأساس لإنشاء مشروع مجمع حي الجامعة السكني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2018/07/11 | 09:22.

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