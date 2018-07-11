2018/07/11 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ واسط يضع حجر الأساس لإنشاء مشروع مجمع حي الجامعة السكني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2018/07/11 | 09:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط يضع حجر الأساس لإنشاء مشروع مجمع حي الجامعة السكني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط يضع حجر الأساس لإنشاء مشروع مجمع حي الجامعة السكني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).