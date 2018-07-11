العراق يحتفل باليوم العالمي للسكان

2018/07/11 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اكدت وزارة التخطيط اليوم الاربعاء استعدادتها لتنفيذ التعداد العام للسكان عام 2020،الذي يتزامن مع احتفالية اليوم العالمي للسكان.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، أن “التقديرات السكانية الحديثة تشير الى ان معدل النمو السكاني في العراق اتجه نحو الانخفاض خلال العقود الثلاثة الماضية وهذا ناتج عن الانخفاض الحاصل في معدلات الخصوبة في العراق التي شهدت انخفاضاً واضحاً من (6) مولود حي لكل امرأة في سن الإنجاب في الثمانينات إلى (4) مولود في عام 2017”.

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