مجلس ذي قار يحسم ملف مدير الصحة في اجتماعه الدوري اليوم

2018/07/11 | 09:22

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شبكة اخبار الناصرية:

كشف عضو مجلس محافظة ذي قار حسن الاسدي اليوم عن ان المجلس سيحسم في اجتماعه الدوري اليوم الاربعاء ملف تجديد الثقة بمدير عام الصحة من عدمه .





شبكة اخبار الناصرية:

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