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مجلس ذي قار يحسم ملف مدير الصحة في اجتماعه الدوري اليوم
2018/07/11 | 09:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

كشف عضو مجلس محافظة ذي قار حسن الاسدي اليوم عن ان المجلس سيحسم في اجتماعه الدوري اليوم الاربعاء ملف تجديد الثقة بمدير عام الصحة من عدمه .

شبكة اخبار الناصرية:

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