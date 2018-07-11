استراليا تطبق قوانين جديدة صارمة على تأشيرات الدخول

2018/07/11 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

بدأت السلطات الأسترالية تطبيق قوانين جديدة وتعديلات مهمة على تأشيرات الدخول تتضمن شروطا مشددة مع بداية العام المالي الجديد في أستراليا.

وبدأ العمل بتغييرات مهمة تخص تأشيرة الشريك اذ سيتم البت بطلبات تأشيره شركاء الأعمال بعد الأول من تموز يوليو على مرحلتين، بحسب تقارير إعلامية.

وتتضمن المرحلة الأولى نظر وزارة الأمن الداخلي الأسترالة بطلب كفالة المواطن الأسترالي لأي أحد، وتقييم أهليته قبل البت بطلب الشريك والتأكد من وضعه وهو مقيم في الخارج.

وسيطلب من الكفيل الأسترالي تقديم سجله العدلي واثبات أنه خالِ من العنف الأسري والاعتداءات.

يذكر أن السلطات الاسترالية تؤكد إصرارها على انتهاج سياسة مشددة ترفض طالبي اللجوء، تبرر موقفها بالقول، إن “هذه السياسة ضرورية لمكافحة عصابات التهريب وردع المهاجرين الذين تأتون بغزارة من إيران والعراق والصومال وأفغانستان”، فيما تحذر بأنهم يقومون برحلة خطيرة للوصول الى شواطئ أستراليا دون جدوى، حيث يمنعون من الدخول ويحتجزون في جزر نائية.انتهى/25

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