2018/07/11 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الرافدين يعلن اطلاق الوجبة الرابعة من سلفة موظفي دوائر الدولة

11/07/2018 09:22:00 AM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ل .



هـ

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، اطلاق الوجبة الرابعة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت مابين الخمسة والعشرة ملايين دينار عن طريق ادوات الدفع الالكتروني.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) نسخة منه، انه "تم صرف الدفعة الرابعة من سلف موظفي دوائر الدولة لنحو 1407 موظفا".

وأوضح ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ الموظف عبر إرسال رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

ت / ل .



هـ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / الرافدين يعلن اطلاق الوجبة الرابعة من سلفة موظفي دوائر الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / الرافدين يعلن اطلاق الوجبة الرابعة من سلفة موظفي دوائر الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).