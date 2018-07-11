2018/07/11 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اعتقال إرهابي اثناء مروره في احد نقاط التفتيش غربي بغداد

11/07/2018 09:19:00 AM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ل .



هـ

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن إرهابيا اعتقل اثناء مروره في احد نقاط التفتيش غربي بغداد.

وقال المصدر في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن " قوة امنية تمكنت، اليوم، من اعتقال احد المطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب اثناء مروره في احدى نقاط التفتيش التابعة لقضاء ابو غريب، غربي بغداد".

وأضاف انه "تم تحويله الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".

ت / ل .



هـ

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