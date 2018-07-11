2018/07/11 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط – واع- جمال فياض

أعلن مجلس محافظة واسط اليوم الخميس، وضع حجر الأساس لبناء مجمع حي الجامعة السكني وبكلفة 63 مليون دولار.

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): إن “محافظ واسط محمود عبد الرضا وضع الاساس لمشروع مجمع حي الجامعة السكني، الذي ينفذ من قبل إحدى الشركات الاستثمارية بكامل خدمات البنى التحية”.

وأضاف أن “المجمع يحتوي على عدة نماذج من الوحدات السكنية تتضمن 50 وحدة سكنية لموظفي هيئة النزاهة والباقي للراغبين بالتسجيل عليها من موظفي الدوائر الاخرى”.

وأشار إلى أن “كلفة المشروع تبلغ 63 مليون دولار وبفترة تنفيذ 48 شهراً”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وضع حجر الأساس لبناء مجمع حي الجامعة السكني في واسط) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وضع حجر الأساس لبناء مجمع حي الجامعة السكني في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).