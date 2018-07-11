الأربعاء 11 تموز 2018 م (27 شوال 1439 هـ)
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عن ضريبة العقوبات الأميركية على إيران
2018/07/11 | 09:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتم فهمك في العراق جيداً عندما تقول: «أنا من جيل الحصار»إ.

فلا أحد يغامر في التشكيك في معاناتك.

قد يشفق على سنوات

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