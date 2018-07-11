عن ضريبة العقوبات الأميركية على إيران

2018/07/11 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتم فهمك في العراق جيداً عندما تقول: «أنا من جيل الحصار»إ.فلا أحد يغامر في التشكيك في معاناتك.قد يشفق على سنوات

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