الحكومة السورية تبدأ بصيانة شبكتي مياه الشرب في الحسكة والقامشلي

2018/07/11 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلبدأت مؤسسة المياه التابعة للحكومة السورية في محافظة الحسكة، بصيانة شبكتي المياه في مدينتي الحسكة والقامشلي بهدف تحسين واقع ضخ المياه في المدينتين.هذا وينفذ مشروع صيانة شبكتي المياه في مدينتي الحسكة والقامشلي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بكلفة 100 مليون ليرة سورية.وقال مدير مؤسسة المياه في الحسكة، محمود العكلة في تصريح لوكالة "سانا" السورية، إن "أولوية الصيانة حاليا للمواقع التي تعاني من ضعف في الضخ ضمن مركز المدينة أو الأحياء المجاورة وعدم وصول كميات كافية من المياه إلى نهاية الشبكات الفرعية ولجميع المشتركين".وبحسب العكلة، فإن "مؤسسة المياه تحرص على إنجاز صيانة جميع مشاكل شبكات المياه في المدينتين ومعالجة شكاوى المواطنين فيما يتعلق بضعف ضخ المياه، ولا سيما في المنازل التي تقع في نهايات شبكات المياه".وأوضح المسؤول الحكومي أن "المشاريع المائية المنتشرة في المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتأمين الطلب المتزايد على المياه في فصل الصيف".وأشار إلى أن "المؤسسة تضخ ما يقارب 175 ألف متر مكعب من المياه يومياً للمشتركين في ظل وجود برنامج تقنين محدد لكل مدينة ومركز تجمع سكاني يضمن وصول كميات كافية من المياه للمواطنين".هذا وتعاني غالبية مدن كوردستان سوريا خلال فترة فصل الصيف من مشكلة عدم توفر مياه الشرب. يذكر أن الإدارة الذاتية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي وأحزاب أخرى متحالفة معه لم تصدر أي بيان أو توضيح بشأن مسألة تأمين مياه الشرب للمواطنين في مدينتي القامشلي والحسكة حتى الآن.

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